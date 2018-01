Novo livro revela que Barack Obama pediu para se casar duas vezes com uma mulher antes de Michelle

Nova biografia sobre Barack Obama conta detalhes da vida do ex-presidente americano desde sua infância até entrar na política. Foto: Al Drago/The New York Times

O livro Rising Star: The Making of Barack Obama (ainda sem título em português), de David J. Garrow, conta que o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama namorou e pediu duas vezes para casar-se com uma mulher antes de Michelle.

A mulher em questão se chama Sheila Miyoshi Jager, e, segundo o livro, Obama teria continuado a vê-la mesmo depois de conhecer a futura primeira-dama. "Barack e Sheila continuaram a se ver na faculdade entre 1990 e 1991, mesmo com o aprofundamento do relacionamento com Michelle Robinson", escreveu Garrow. Duas décadas depois, Sheila disse que "sentiu-se mal por isso".

Mas qual é a verdade? O autor conversou com Sheila, agora uma professora da Universidade Oberlin, para o livro. A revista People conversou com o autor para saber o que realmente aconteceu em relação ao ex-presidente, Michelle e Sheila, em ordem cronológica:

- Obama e Sheila namoraram por três anos na década de 1980 e viveram juntos em Chicago. Eles foram apresentados por amigos em comum.

- Obama pediu Sheila em casamento duas vezes: primeiro, em 1986, quando ele tinha 25 anos e ela 23. Ela disse "ainda não", depois que seus pais disseram que ela era muito nova para se casar.

- Sheila e Obama começaram a se afastar em 1987, quando suas ambições políticas começaram a ser um empecilho no relacionamento. Sheila foi para a Coreia do Sul.

- No começo de junho de 1989, Michelle Robinson, de 25 anos, foi designada por seu escritório de advocacia de Chicago a orientar um estudante de direito da Universidade de Harvard e um associado de verão chamado Barack Obama, que tinha 27 anos. O ex-presidente ficou impressionado e imediatamente disse a outro advogado: "Minha mentora é muito gostosa", escreve Garrow. Michelle ficou receosa com as investidas de Obama, porque ela disse que "pegaria mal" se eles namorassem. Uma amiga de Michelle, Kelly Jo MacArthur, disse a Garrow que Michelle era conhecida por sua "moral conservadora".

- Em 30 de junho de 1989, Michelle concordou em ter um encontro com Obama. Seu veredito foi: "Eu gostei muito dele. Ele era fofo, divertido e charmoso".

- Em agosto, Michelle e Barack estavam se encontrando quase todos os dias. Ela confessou ao irmão, Craig Robinson: "Eu realmente gosto desse cara", e até pediu que seu irmão 'avaliasse' Barack durante um treino de basquete.

- Em dezembro, Barack e Michele já estavam namorando sério há seis meses. Ele voltou para Harvard para continuar os estudos, mas ela foi visitá-lo no mesmo mês. "Depois que Michelle visitou Harvard, ficou claro que eles eram um casal", disse Kelly Jo MacArthur, uma amiga de Michelle, ao autor do livro.

- Em janeiro de 1990, Sheila voltou para a vida de Barack. Depois que ela retornou aos EUA, ela conseguiu um estágio de professora em Harvard. Ela admitiu para Garrow que saber que Barack também estava na mesma universidade pode ter, inconscientemente, influenciado a decisão dela de voltar para a universidade. Barack falou sobre Michelle para Sheila por meio de cartas, mas também escreveu sobre o relacionamento "tumultuoso" entre ele e a ex.

- Em 1990, "nós continuamos a nos ver, mesmo com o aprofundamento do relacionamento entre ele e Michelle", Sheila contou. O autor não disse, porém, com que frequência os dois se falavam nem o nível de intimidade que eles tinham. Depois disso, Obama foi para Chicago de vez, e, em 1991, ele pediu Michelle em casamento e os dois ficaram juntos.