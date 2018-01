Bandas de forró e cantores sertanejos são proibidos de ostentar dinheiro nas redes sociais

Foto: Reprodução

Depois de a Polícia Federal deflagrar a operação 'For All', os artistas do mundo do forró e do sertanejo foram proibidos de ostentarem nas redes sociais.

Segundo o jornal Extra, as celebridades não podem mais mostrar suas viagens milionárias, carrões e mansões para evitar problemas com a polícia. A ordem teria partido dos próprios empresários, que estão preocupados com as investigações da polícia.

Além das bandas, empresas na área de shows e eventos também foram aconselhadas a não se expor.

A restrição partiu depois que a PF começou a investigar a banda Aviões do Forró', entre outras, sob denúncia de fraudes no imposto de renda. A estimativa preliminar dos investigadores é que mais de R$ 300 milhões em valores não declarados tenham sido movimentados. O bloqueio de bens, imóveis e até dinheiro vivo já foi solicitado.