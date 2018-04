Banda de k-pop 'esquece' o Japão em mapa da Ásia em videoclipe

O Japão e a Coreia do Sul são países vizinhos Foto: Reprodução do Google Maps

Uma banda de k-pop, como é conhecido o pop coreano, chamou a atenção na internet na última terça-feira, 3, após lançar seu novo videoclipe. Fãs da banda TVXQ notaram que um mapa que aparece no vídeo não continha o Japão.

Em certo ponto do videoclipe Music Line, uma televisão ligada mostra um avião partindo da Coreia do Sul e sobrevoando o mapa da Ásia. Como era de se esperar, o território do Japão deveria estar no Oceano Pacífico, ao lado da Península da Coreia. No entanto, o país asiático não estava lá.

Fãs do grupo rapidamente protestaram, afirmando o reconhecimento e a importância que ele tem no Japão. O videoclipe foi tirado do ar e substituído por um onde o país estava corretamente representado.

De acordo com o site WoW Korea, a gravadora SM Entertainment divulgou um comunicado em que afirma que o engano foi um “erro de edição" da produtora FantazyLab. "Nós pedimos desculpas a todos que ficaram desconfortáveis por causa do vídeo e pedimos desculpa por não termos conferido antes”, dizia o comunicado.

Confira o mapa do videoclipe sem o Japão:

Não foi a primeira vez que o Japão foi ‘esquecido’ por um mapa produzido na Coreia do Sul. Durante os Jogos Olímpicos de Inverno em PyeongChang, os realizadores da competição publicaram um mapa em seu site em que a grande ilha também não estava representada. Confira abaixo:

Veja, também, o videoclipe completo de Music Line (já corrigido):