Band aposta em reality de viagem e 'força' amizade improvável entre artistas

Bate & Volta estreia com Datena e Luciana Gimenez. Foto: Divulgação

A partir da próxima semana, a Band promoverá encontros improváveis entre artistas de perfis completamente opostos no reality show Bate & Volta, uma das novidades prometidas pela emissora para este ano.

Pegando carona no sucesso do programa de maior audiência da casa, o Bate & Volta estreia na próxima terça-feira, 17, logo após o MasterChef. Como a duração do reality gastronômico tem sido prolongada, a nova atração deve entrar no ar na madrugada de quarta, 18, por volta da 1h.

A primeira temporada terá oito episódios e consiste em 'confinar' dois artistas em um carro para viajarem juntos a um destino determinado pela produção. Enquanto um dirige, o outro vai no banco do passageiro. E todas as conversas serão registradas pelas dez câmeras instaladas no automóvel.

A nova atração estreia na próxima terça-feira, 17, logo após o MasterChef. Foto: Divulgação

A graça do programa está na seleção do elenco e nas conversas inusitadas que podem vir a ocorrer. No primeiro episódio, Datena e Luciana Gimenez embarcam juntos em passeio pelas ruas de São Paulo. Não há roteiro. A proposta é que as conversas fluam naturalmente e sejam as mais excêntricas possíveis, sem qualquer censura.

Entre as outras duplas excêntricas formadas pelo programa estão Ronnie Von e Biel, e Mr. Catra e Mara Maravilha.