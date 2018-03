Banco quer vender icônica mansão de Prince, mas família do cantor tentará impedir

Mansão era o xodó de Prince Foto: Reprodução

A famosa mansão de Prince, o Paisley Park, pode ser vendida em breve - isso se uma questão judicial for resolvida antes, de acordo com o site TMZ. O banco que está gerindo os bens do cantor, morto no dia 21 de abril, entrou com um pedido junto a corte responsável para que possa vender uma série de propriedades dele, mas fontes ligadas à família garantem que vão fazer de tudo para impedir que a propriedade, onde também funcionava um estúdio, vá a leilão.

O imóvel ainda não está disponível para venda, mas o banco se posicionou em um documento: "As propriedades que o administrador em questão está atualmente se antecipando vão ser vendidas e o valor estimado está listado na planília atrelada ao Anexo A".

A valor estimado da mansão de 60 mil m² é US$ 7 milhões - e o banco já contratou um agente imobiliário.