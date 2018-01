Bailarina do 'Faustão' pede afastamento para cuidar da mãe 

Lorena Improta, dançarina do Faustão Foto: Instagram.com/loreimprota

Lorena Improta, bailarina do Domingão do Faustão, pediu para ser afastada do programa para poder cuidar da mãe, que está com problemas de saúde. Ela anunciou as 'férias' em seu Instagram.

"Chegou a hora de 'parar' um pouco para cuidar e estar perto da minha família. Tirei uns dias de férias para ficar com minha Mamoca que está com uns probleminhas de saúde. Então, vocês não irão me ver no Domingão este mês", declarou Lorena.

A dançarina ainda disse que a mãe está bem, mas precisa do amor e carinho da filha. "É necessário tomarmos decisões nas nossas vidas, e a minha foi essa. Foi necessário desacelerar um pouco, cancelar alguns compromissos. Espero que entendam..."

Lorena afirmou que, em breve, voltará ao programa com "muita energia, dança e alegria".