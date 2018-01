Bailarina do 'Faustão', Karina Barros pede namorada em casamento

. Foto: Reprodução / Instagram @cacabenfica

A bailarina do Domingão do Fausão, Karina Barros, 19, ficou noiva após pedir sua namorada, Camila Benfica, em casamento, na região da Pedra Bonita no Rio de Janeiro.

O que eu esperava no final da trilha? Uma vista bonita e um pouco de sombra. O que eu não esperava? Ser pedida em casamento", publicou sua noiva, Camila, ao anunciar a novidade em seu Instagram.