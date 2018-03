Backstreet Boys querem fazer música com Meghan Trainor

Foto: Reprodução/ABC

Depois de terem se apresentado ao lado de Meghan Trainor, os Backstreet Boys revelaram que gostaria de escrever músicas com a cantora. Segundo os integrantes da boyband, ela é uma ótima escritora.

Em entrevista ao site Inquisitr, A.J. McLean disse: "Ela é uma escritora incrível, então estamos trabalhando nisso e, com esperança, quando sua agenda permitir, podemos fazer [uma parceria]".

Ele ainda contou que Meghan aceitou seu convite para se juntar a eles no palco durante alguns show e até para escrever alguns singles juntos em seus dias de folga, ou seja: a parceria não deve demorar para acontecer.

Em julho deste ano, a banda e Meghan Trainor fizeram uma apresentação juntos da música I Want it That Way, hit do grupo nos anos 1990, no programa de TV Greatest Hits. Após a apresentação, Trainor falou sobre a experiência: "A primeira banda que eu amei foi Backstreet Boys. Minha paixão popstar era Brian. Eu ia me casar com ele e minha mãe ia se casar com ele. Ele era o nosso marido. O dia em que ele se casou, eu me lembro que nós pensamos: 'nãooo!'".