Backstreet Boys preparam lançamento de novo álbum de estúdio

O grupo Backstreet Boys está em processo de lançar um novo disco. Quem fez a revelação, em entrevista ao 'Entertainment Tonight', foi Kevin Richardson, de 44 anos: "Estamos definitivamente no estúdio, gravando um álbum completamente novo. Nós vamos fazer uma turnê mundial em primeiro lugar".

Já o cantor Nick Carter infirmou que a boy band - que também é composta por AJ McLean, Howie Dorough e Brian Littrell - terá um "período de experiência" para achar uma residência em Las Vegas. O grupo assinou um contrato com a Live Nation, que irá vê-los fazer um "teste" de nove shows em Vegas antes de se comprometer a uma série de shows permanentes.

Nick, de 36 anos, revelou: "Nós assinamos um acordo de apenas nove apresentações para fazer uma espécie de teste em Las Vegas com a residência. Então, isso definitivamente irá acontecer, mas nós vamos fazer um teste primeiro".

Banda prepara novo álbum de estúdio Foto: Bang Showbiz

E, caso eles consigam a residência definitiva, o astro pop afirmou que será um "show espetacular" de todos seus maiores sucessos, como 'Everybody' e 'I Want That Way'.

Ele disse: "Teria que ser, definitivamente, um show muito grande e espetacular. Felizmente, temos um bom catálogo, por isso podemos interpretar todos nossos sucessos. Isso poderia tomar conta de grande parte do show".