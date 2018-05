Backstreet Boys lançam clipe de nova música após cinco anos; assista

O grupo Backstreet Boys Foto: Twitter / @backstreetboys

Cinco anos após o último lançamento, em 2013 com o álbum In A World Like This, o grupo Backstreet Boys lançou nesta quinta-feira, 17, uma nova música. Eles tinham anunciado a novidade no começo da semana.

Leia também: Backstreet Boys se vestem de Spice Girls em show temático durante cruzeiro

Don't Go Breaking My Heart é o título do novo single, que já veio com clipe oficial.

Ainda não se sabe se a música fará parte de um novo álbum. Se fizer, o quinteto lançará o décimo disco da carreira, sendo que o primeiro veio em 1996.

Confira o clipe abaixo: