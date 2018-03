Backstreet Boys estão em estúdio gravando novo álbum

Nick Carter no Instagram: 'No estúdio com meus @backstreetboys gravando uma música para o novo álbum do @flagline. Também trabalhando no novo backstreet álbum também. Preparem-se!!!' Foto: Instagram/Reprodução

O grupo Backstreet Boys está em estúdio trabalhando no aguardado 10º álbum. O cantor Nick Carter revelou que, enquanto a boyband está ajudando o dueto country Florida Georgia Line com uma de suas faixas para o CD Dig Your Roots, o disco deles também está em produção.

Ao usar o Instagram na última segunda, 27, ele escreveu: "No estúdio com o @backstreetboy gravando uma nova canção para o novo álbum de @flagaline. Também trabalhando no novo álbum do Backstreet Boys. Se preparem!!!".

O outro cantor Brian, 41, também usou o Instagram com uma foto do estúdio e falou sobre a colaboração que é totalmente nova para eles. "No Lab... Fazendo algo que nunca fizemos antes... BSB e FGL... Ótima gravação... Sairá em agosto", afirmou, embora a data do lançamento ainda não tenha sido anunciada. O perfil oficial do grupo também fez uma postagem na rede social, que já soma mais de 18 mil curtidas. Veja abaixo:

In the lab... Uma foto publicada por backstreetboys (@backstreetboys) em Jun 22, 2016 às 5:26 PDT

In the Lab...... Doing something we've never done before.... BSB feature with FGL..... Great record.... Comes out late August..... Uma foto publicada por Brian Littrell (@rokspics) em Jun 27, 2016 às 1:51 PDT

Enquanto trabalham para tirar do papel o novo projeto, Nick Carter tem visita ao Brasil programada para um show único em 2016 no domingo do dia 10 de julho. A apresentação está marcada para São Paulo, no Via Marquês. Quem adquirir os ingressos pode entrar a partir das 18h e a previsão da subida do cantor no palco é para as 21h. Após o esgotamento das entradas de primeiro lote, quem ainda tiver interessado terá de desembolsar R$ 300, a inteira, ou R$ 150, a meia. Clique aqui para comprar online - com 15% de taxa de serviço - ou ligue para Fone Ticket 360: (11) 2027-0777.

Nick promete cantar músicas de seus três discos solo - "All American" (2015), "I'm Taking Off" (2011) e "Now or Never" (2002) - também o sucessos da banda Backstreet Boys.