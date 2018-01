Azealia Banks falou mal do Brasil e... a internet brasileira reagiu à altura

Azealia Banks falou mal dos brasileiros em seu Facebook. Foto: Chris Pizzello/AP

Após xingar e fazer comentários ofensivos ao Brasil, Azealia Banks realmente ganhou o ódio da internet brasileira. A rapper americana, muito mais conhecida pelas tretas do que pela carreira, é o assunto desse início de ano.

E como a zueira no Brasil não tem limite, os internautas se uniram para denunciar os perfis da cantora nas redes sociais - afinal, sem elas, ela perde boa parte de seu prestígio. Tanta repercussão resultou na suspensão de seu perfil no Twitter. Pelo visto, ninguém mexe com a internet brasileira mesmo.

A empresa Azaleia informa que não compactuamos de maneira alguma com as atitudes hostis da cantora americana. #DenunciemAContaDaSandalia — Azaleia Brasil (@AzaleiaBR) 2 de janeiro de 2017

Vamos facilitar: o nome dela é Azaleia agora, o mesmo da marca de calçados.

A diferença entre a Azaléia e a Azealia? A Azaléia é famosa.#DenunciemAContaDaSandalia — Victória (@_ViickPereira) 2 de janeiro de 2017

Busquei no google azealia 'você quis dizer azaleia' o google conhece ate a sandalia e ela n #DenunciemAContaDaSandalia — M A Y A R A (@myhailss) 2 de janeiro de 2017

Mas a marca tem uma vantagem.

Eu procurando a carreira da Azaleia pic.twitter.com/hVDHTizai6 — jjjã0 (@jaozzinhofc) 2 de janeiro de 2017

Google, pesquisar.

o carnaval nem começou, mas o samba na cara da Azaleia n para — AJ (@foleirao) 2 de janeiro de 2017

Afinal, um bom brasileira gosta de samba.

Achei que essa Azaléia Banks era uma prima perdida do Will do maluco do pedaço — LStupiniquim (@LStupiniquim) 2 de janeiro de 2017

Poderia ser.

ui mores, o twitter afundou a carreira do biel pq não afundaria a carreira da tal da azaleia? — Laura (@OHBLlSS) 2 de janeiro de 2017

Azealia: Aqui nois Derruba presidente, carreira de mc, zomba do estado islâmico e acha q vai sair barato amore?#DenunciemAContaDaSandalia — Astronautaa (@BreendaCastro23) 2 de janeiro de 2017

Tem que ter muita coragem para lutar contra a internet brasileira.

#DenunciemAContaDaSandalia Azealia Banks não sabia que no Brasil tinha internet e os brasileiros não sabiam que ela tinha uma carreira — cardoso dann (@cardoso_dann) 2 de janeiro de 2017

Cada um com suas falhas no conhecimento.

Alguém avisa pra essa Azealia Banks que aqui, até internet em presídio nós temos — Luiz Felipe (@luizzfelipe19) 2 de janeiro de 2017

Miga, a gente tem internet em todo lugar.