Avril Lavigne afirma que ainda ama seu ex-marido Chad Kroeger

Avril Lavigne e Chad Kroeger ainda se amam bastante, garante a cantora

A dona do hit "Complicated" se separou do vocalista do Nickelback em setembro de 2015 após dois anos de casamento, mas a estrela de 31 anos insiste que eles sempre estarão próximos, tanto pessoalmente quanto profissionalmente.

"Nós começamos a trabalhar juntos no estúdio e ainda trabalhamos juntos, mantivemos nossa amizade porque nos amamos profundamente. E é algo que queremos manter, é importante para nós", contou a bela.

Avril e Chad se divorciaram Foto: Bang Showbiz

O par passou junto pelo tapete vermelho na noite de domingo, 03 de abril, na premiação Juno Awards - realizada no Canadá, país de origem dos músicos.

Chad contou ao Etalk: "Ela me perguntou se eu queria ir com ela para as festas do Grammy, e eu disse 'sim, claro'. Nós fomos e foi divertido, então eu perguntei se ela queria ser minha convidada do Junos, e ela respondeu: 'Ok, claro!'".

Avril acrescentou na conversa: "Eu vim com Chad porque Nickelback foi nomeado. E eu apenas estou aqui para apoiá-lo".

O roqueiro de 41 anos - que, junto de sua banda, perdeu na categoria "Álbum do Ano" para a banda Death From Above - ficou emocionado por ter a gata na premiação.

"Eu cansei de ficar andando por aí com os membros da banda, então eu achei uma gata aqui", brincou o artista.

Enquanto isso, Avril está voltando aos poucos para a sua "vida" após ficar seriamente debilitada com a Doença de Lyme, a ponto de ficar cinco meses de cama em 2015.

"Estou me sentindo muito melhor. Então é bom poder fazer coisas como vir ao Junos e ajudar no meu caminho de volta. Sou grata por ter Chad e seu apoio. E o suporte da minha família durante o ano passado e simplesmente por retomar a minha vida", declarou Avril.