Avó de Harry Potter? Internautas comparam neto de Fernanda Montenegro ao bruxo

No último dia 6, Fernanda Montenegro esteve com a família na inauguração do Largo Fernando Torres, em Ipanema, no Rio de Janeiro.

As redes sociais descobriram as fotos da atriz recentemente e não deixaram passar: um dos netos se parece com Daniel Radcliffe, ator que interpreta Harry Potter nos cinemas.

Outros ainda disseram que o neto mais novo é parecido com Claudia Leitte.

somente fernanda montenegro consegue unir numa foto só harry potter e claudia leite pic.twitter.com/bWyQIc33q6 — Os Mutantes Memes (@MutantesMMs) 12 de julho de 2017

não acredito que harry potter teve remake com o neto da fernanda montenegro pic.twitter.com/Xn4mgyMlCe — bru NÃO (@Brunocesarch) 12 de julho de 2017

AO VIVO Harry Potter virou hipster e é neto da Fernanda Montenegro numa realidade paralela pic.twitter.com/RRj613L9OW — Matteus Nogueira (@Matt_Nogueira) 12 de julho de 2017

Se dois iguais não reproduzem então como um umpalumpa e o Harry Potter fizeram o neto da Fernanda Montenegro? pic.twitter.com/os51XDeplg — arthur (@hojenaofaro_) 12 de julho de 2017

fernanda montenegro, a claudia leitte quando criança e o harry potter: QUE HINO DE FOTO pic.twitter.com/LwwqL5FSPA — ?? ?? ?? (@httpstaga) 11 de julho de 2017

