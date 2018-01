Avicii conta o porquê decidiu cancelar sua turnê e aposentar aos 26 anos

Em entrevista para o "The Hollywood Reporter" ele explicou sua decisão: "Para mim, foi algo que tive que fazer para a minha saúde. Não estava boa. Não eram os shows ou as músicas. Sempre foram as outras coisas que nunca vieram naturalmente para mim. Eu sou uma pessoa mais introvertida no geral. Sempre foi muito difícil para mim. Eu levei a bordo muita energia negativa, eu acho".

No entanto, o astro de 26 anos confessou que já viu uma grande melhoria em seus níveis de estresse desde que decidiu cancelar sua turnê. "Eu simplesmente me sinto feliz. Me sinto livre neste ponto. Eu tenho minha vida privada de volta e estou focando em mim mesmo pela primeira vez em muito tempo. Obviamente, esta foi a decisão mais difícil da minha vida até agora. Mas compensou em termos de bem-estar para mim", apontou.

"Eu estou mais feliz. Não posso dizer que nunca farei um show novamente. Eu apenas acho que não terei mais uma vida de turnês", acrescentou. A aposentadoria de Avicii foi anunciada cinco meses após ele lançar o segundo disco de estúdio, "True".