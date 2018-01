Avião particular de Jennifer Lawrence faz pouso de emergência nos Estados Unidos

Jennifer Lawrence venceu o Oscar de Melhor Atriz em 2013 por 'O Lado Bom da Vida' Foto: REUTERS/Lucy Nicholson

No último sábado, 10, o avião particular da Jennifer Lawrence, vencedora do Oscar de Melhor Atriz em 2013 por seu papel em 'O Lado Bom da Vida', precisou realizar um pouso de emergência na cidade de Buffalo, no estado de Nova York.

A estrela viajava de Louisville, sua cidade natal, em direção a Teterboro, em Nova Jersey. Durante o trajeto, um dos motores da aeronave Hawker Beechcraft B40 apresentou falhas, obrigando os pilotos realizarem um pouso forçado. Enquanto realizavam a manobra, o segundo motor também parou, mas o avião aterrisou em segurança.

Ainda não é possível precisar as causas do incidente. Mas a Administração Federal de Aviação norte-americana comunicou que investigará o ocorrido.