Autora de 'Comer, Rezar, Amar' revela estar apaixonada por melhor amiga

Foto: Reprodução / Facebook

Autora do livro Comer, Rezar, Amar, Elizabeth Gilbert fez uma postagem em seu Facebook falando sobre o relacionamento amoroso que vem tendo com Rayya Elias. Ela também revela que seu envolvimento com Rayya motivou o fim de seu antigo casamento, com o brasileiro José Nunes, e que sua nova parceira vem lutando contra um câncer no pâncreas e no fígado.

"Algo aconteceu em meu coração e em minha mente nos dias e semanas que se seguiram ao diagnóstico de câncer no pâncreas e fígado de Rayya. Morte - ou o prospecto de morte - tem uma maneira de tirar da frente tudo que não é real, e naquele espaço, somos confrontados com a verdade: Eu não apenas amo Rayya; eu estou apaixonada por Rayya. E eu não tenho mais tempo para negar essa verdade", contou Elizabeth em sua página no Facebook.

"Ela é minha melhor amiga, sim, mas sempre foi algo maior que isso. Ela é um modelo para mim, minha companhia de viagem, a mais valiosa fonte de luz, minha mais forte confidente. Resumindo, ela é a pessoa para mim. Como Ann Patchett disse uma vez sobre nossa amizade: 'Seu amor por Rayya sempre foi gigante.'", continuou em sua declaração.

Por fim, a autora revelou que seu relacionamento com Rayya foi um fator decisivo para seu divórcio, ocorrido há cerca de três meses: "Para aqueles que estão fazendo as contas, e se perguntando se essa situação motivou o fim do meu casamento há alguns meses, a resposta simples é sim. Por favor entendam que não posso dizer mais nada além disso. Confio que todos vocês serão sensíveis o suficiente para entender o quão difícil isso tem sido".