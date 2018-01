Áudio de 'Toxic' sem edição é divulgado na internet - e a voz de Britney Spears surpreende

Britney Spears sem Auto-Tune? Um vídeo mostra como seria. Foto: REUTERS/Ina Fassbender

Britney Spears é considerada a 'princesa do pop', tem milhares de fãs em todo o mundo e vira assunto nas redes sociais sempre que se apresenta numa premiação ou lança um novo clipe. Entretanto, a cantora sempre recebeu críticas em relação a sua voz e pelo uso excessivo de edição.

Porém, um vídeo recente da cantora cantando Toxic sem uso do programa Auto-Tune mostra que a voz real dela não é tão ruim assim - na verdade é bastante próxima da canção final.

Confira:

Nos comentários do vídeo no YouTube, muitas pessoas se revelaram surpresas com o que ouviram. "Eu estava pronto para criticar, mas está muito bom. Eu estou começando a pensar que é melhor que a original", disse um internauta. "A voz dela soa tão legal e fofa", disse outro comentarista.

O que achou? Para efeitos de comparação, ouça a música Toxic após ser editada abaixo: