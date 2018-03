Atrizes evitam Ryan Seacrest no tapete vermelho do Oscar

Por conta de acusações de assédio sexual, o apresentador Ryan Seacrest foi evitado por atrizes durante o tapete vermelho do Oscar Foto: Monica Almeida/The New York Times

Envolvido em um escândalo de assédio sexual, o apresentador Ryan Seacrest, do canal E!, foi ignorado por várias atrizes que passaram pelo tapete vermelho do Oscar neste último domingo, 4. Antes em uma posição de destaque na premiação, o apresentador foi evitado por todas as indicadas ao prêmio de melhor atriz e ainda levou possível indireta de Taraji P. Henson.

Segundo a revista Variety, o E! pensou em transmitir as entrevistas de Seacrest com um atraso de 30 segundos para abrir maior possibilidade de manobra caso acontecesse algo inesperado. Mesmo assim, só a atriz Sofia Carson foi entrevistada por ele nos primeiros 45 minutos da transmissão.

Taraji P. Henson, uma das atrizes de Hollywood mais ativas em movimentos sociais, foi entrevistada por Seacrest e as redes sociais interpretaram a fala dela como uma indireta ao apresentador pelas acusações de assédio. “Você sabe, o universo tem uma maneira de cuidar das pessoas boas”, disse a atriz, comentando sobre a indicação de Mary J. Blige a melhor canção original, colocando a mão no queixo de Seacrest. “Você sabe o que eu quero dizer, né?”, completou ela.

Veja abaixo o momento.