Atrizes devem se vestir de preto para o Globo de Ouro em forma de protesto

Em novembro, a atriz Tais Araújo palestrou no TEDxSão Paulo, onde falou sobre a dificuldade de ter filhos negros em um País ainda tão racista. "No Brasil, a cor do meu filho é a cor que faz com que as pessoas mudem de calçada, escondam suas bolsas e que blindem seus carros", disse ela na ocasião. A fala de Tais gerou muitas reações nas redes sociais, tanto positivas quanto negativas, e levantou o debate sobre o racismo.

Foto: Mauricio Fidalgo/Globo/Divulgação