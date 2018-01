Atrizes de 'Pretty Little Liars' fazem tatuagens juntas para marcar fim da série

Atrizes de 'Pretty Little Liars' fazem tatuagem juntas. Foto: Reprodução/Instagram

Depois do anúncio de que Pretty Little Liars vai ser encerrada em 2017, as atrizes principais da série resolveram fazer uma tatuagem juntas para marcar o tempo que passaram juntas gravando a série.

Leia também: Pretty Little Liars vai acabar após sétima temporada

Lucy Hale, Ashley Benson, Shay Mitchell, Troian Bellisario, Sasha Pieterse e Janel Parrish tatuaram em seus dedos indicadores as iniciais dos nomes de suas personagens, fazendo alusão a inicial -A, tão falada na série.

As tatuagens foram feitas justamente nos dedos que elas usavam para fazer um 'shhh' na abertura da série. PLL, como é chamada pelos fãs, vai acabar na atual sétima temporada, sete anos depois de ter estreado.

This happened. Thank you @shamrocksocialclub for taking care of us. We couldn't not get tattoos to commemorate the show! And obviously on our "shh" finger Uma foto publicada por Lucy Hale (@lucyhale) em Out 28, 2016 às 1:05 PDT