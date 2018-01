Atrizes de 'Malhação' conquistam internautas com coreografia de 'Deu Onda'

Foto: Reprodução/Instagram Barbara França

O funk Deu Onda, do MC G15 está por toda a parte. Na praia, no barzinho, no carro que parou do seu lado no sinal vermelho.

As atrizes Barbara França, Laryssa Ayres, Aline Dias e Amanda de Godoi, que estão no ar em Malhação, gravaram uma dancinha divertida com a coreografia da música e estão fazendo o maior sucesso no Instagram.

Assista: