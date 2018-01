Atrizes de 'Harry Potter' se encontram em festival

As atrizes Emma Watson e Bonnie Wright, intérpretes de 'Hermione' e 'Gina Weasley' nos filmes 'Harry Potter'. Foto: Mario Anzuoni / Reuters | Yver Herman / Reuters

Seis anos após o lançamento do último filme da saga Harry Potter, os fãs dos filmes puderam matar um pouco das saudades graças ao encontro entre 'Hermione Granger' e 'Gina Weasley', ocorrido na última quarta-feira, 26.

O fato se deu durante a primeira exibição do filme O Círculo, do qual Emma Watson é protagonista, ocorrida no Festival de Cinema de Tribeca, nos Estados Unidos, a atriz se encontrou com uma velha conhecida dos tempos de Hogwarts: Bonnie Wright.

Confira o momento abaixo: