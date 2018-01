Salma Hayek fala sobre a vez em que Donald Trump a teria chamado para sair

Na foto, a atriz Salma Hayek em Cannes Foto: Valey Hache/ AFP

Em entrevista ao programa The Daily Show with Trevor Noah na semana passada, Salma Hayek, indicada ao Oscar por sua atuação no filme Frida, deu detalhes sobre a vez em que, anos atrás, Donald Trump teria dado em cima dela.

A atriz já havia falado sobre o assunto em outubro do ano passado, antes da eleição de Trump para a Casa Branca. Agora, Hayek dá mais detalhes do ocorrido, sem especificar quando a história se passou.

Segundo a atriz, ela estava em um evento com seu namorado da época e ambos sentavam logo à frente de Trump. A atriz teria reclamado do frio e o magnata, ao ouvi-la, colocou o próprio casaco sobre os ombros da atriz mexicana.

"Me virei e meu namorado - tão encantador, tão legal - disse oi [para Trump]", conta Hayek. "[Trump] disse: 'Me desculpe, sua namorada, eu vi que ela estava com frio'. E aí ele seguiu falando com meu namorado".

Ainda conforme Hayek, o hoje presidente dos Estados Unidos teria convidado ela e o namorado para visitar seu hotel em Atlantic City, Nova Jérsey, em alguma ocasião em que o casal estivesse na cidade. Para arranjar a visita, Trump teria pedido o telefone dos dois - mas nunca ligou para o namorado de Hayek, apenas para ela.

"Ele me chamou para sair e eu fiquei: 'Mas e o meu namorado? Estou louca? Você está me chamando para sair? Você sabe que eu tenho um namorado'", diz a atriz ao apresentador Trevor Noah. Já Trump, segundo Hayek, respondeu de forma pouco humilde. "Ele não é bom o bastante para você. Ele não é importante, não é grande o bastante para você".

Hayek ainda afirma que, após ser rejeitado, Trump plantou uma história falsa na imprensa sobre ele a ter dispensado por ela ser baixinha. "Depois, ele me ligou e me deixou uma mensagem: 'Você pode acreditar nisso? Quem falaria isso? Eu não quero que as pessoas pensem isso sobre você'", conta Hayek.

"Ele achou que eu sairia com ele para que as pessoas não pensassem que a história era verdade", diz a atriz.

Confira a entrevista: