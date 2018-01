Atriz Rayanne Morais acusa Douglas Sampaio de agressão

Rayanne Morais interpretou a personagem Joana em "Os Dez Mandamentos" Foto: Reprodução/Record

Rayanne Morais registrou uma ocorrência contra o também ator Douglas Sampaio na quarta-feira, 30, no 32ª Delegacia de Polícia do Rio (de Taquara). Após acusar o ex-noivo de agressão, ela foi encaminhada para fazer exame de corpo de delito. Segundo a Polícia Civil, a artista recebeu "todas as garantias que a Lei Maria da Penha lhe confere". Além disso, foi instaurado um procedimento para "apurar as circunstâncias do crime"

No dia da queixa, o site Ego registrou imagens do ator na delegacia, que fez gestos obscenos para o fotógrafo. Em outro registro, Rayanne aparece acompanhada de uma amiga. No Twitter, ela agradeceu o apoio dos fãs.

Ex-miss, Rayanne trabalha na TV Record, na qual recentemente fez a personagem Joana na novela "Os Dez Mandamentos". Ela está escalada para protagonizar a novela "Belaventura", com estreia prevista para 2017. Já Sampaio interpreta Rune, de "Terra Prometida", também da Record.

Meus amadinhos muito obrigada pela solidariedade meu eterno amor e gratidão por vcs ❤️ #mulhertemqueserrespeitada — Rayanne Morais (@RayanneMorais_) 30 de novembro de 2016

Em nota, o ator desmente as acusações feitas pela ex-noiva, as quais chama de "infundadas" e pede desculpas pelos gestos obscenos feitos aos jornalistas. Além disso, "lamenta o ocorrido e espera que sua ex-noiva tenha a dignidade de apresentar uma retratação pública em relação às suas afirmações que divergem, e muito, da verdade dos fatos."