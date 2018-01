Atriz que interpreta Poussey está noiva da roteirista de 'Orange Is The New Black'

Foto: Reprodução/Instagram

Ainda dá para acreditar no amor. Samira Wiley, a Poussey de Orange Is The New Black, está noiva da roteirista da série, Lauren Morelli, e a felicidade delas é contagiante.

A atriz postou no Instagram uma foto das duas esbanjando alegria nesta terça, 4. Além dos sorrisões, chama atenção o brilho (e o tamanho) do anel de Samira.

Lauren foi casada com o também roteirista Steve Basilone, mas escreveu uma carta para ele em maio do 2014 revelando ser gay e estar apaixonada por Samira.

Olha que lindas: