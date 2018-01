Atriz processa Harvey Weinstein por tráfico sexual

O ex-produtor Harvey Weinstein está sendo acusado de tráfico sexual por uma atriz britânica Foto: Steve Crisp/Reuters

A atriz britânica Katie Noble entrou com processo civil contra o ex-produtor de cinema Harvey Weinstein, acusando-o de tráfico sexual e de ter abusado dela durante o Festival de Cannes em 2014. Segundo as alegações, Weinstein a teria chamado para o seu quarto a fim de discutir um filme e então teria abusado sexualmente dela.

Na ação, os advogados de Noble alegam que Weinstein a fez desfilar pelo quarto e, depois, a jogado para dentro do banheiro, onde a assediou sexualmente. Noble pede indenização contra Weinstein e a produtora em que ele trabalhava, a The Weinstein Company, por facilitar abusos sexuais e não fazer nada para impedir que o ex-produtor continuasse com seus crimes.

Os advogados alegam que Weinstein constantemente enganava jovens atrizes sob pretexto de dar papéis a elas em suas produções para poder abusar delas. Com isso, justificam o processo dizendo que ele violou as leis americanas de tráfico sexual, que proíbem pessoas de recrutarem outras pessoas para engajarem em atos sexuais por meio de força, ameaça, fraude ou coerção.

Os representantes de Harvey Weinsten negaram as acusações. “O sr. Weinstein nega as acusações de sexo não consensual”, disse Holly Baird em comunicado obtido pela agência Reuters.

//Com informações da Reuters.