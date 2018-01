Atriz posta texto emocionante em homenagem ao ex-marido e dá lição sobre relacionamentos

Hoje é dia das crianças e aniversario do pai dos meus filhos, meu ex companheiro. Passei o dia escrevendo e apagando esse post. Uma vontade de desejar publicamente coisas boas X o medo de idealizar / romantizar uma relação que é tão complicada mesmo depois que termina. A realidade é que mesmo quando o casal romântico não funciona mais, e a separação é da vontade dos dois, ainda assim, é um processo doloroso, cheio de feridas e fragilidades. A real é que a queda do projeto familiar, admitir que os sonhos e os planos ficaram distantes de um cotidiano que não se sustenta é uma queda forte que mexe demais com todos da família e principalmente com as crianças. Sou filha de uma separação turbulenta e sei dos danos que anos de mágoas e afastamentos podem causar na nossa vida emocional, na nossa segurança e nas escolhas. Que o dia de hoje seja pra celebrar aquilo que nos une, mais do que aquilo que nos afasta. Que seja possível lembrar os campos daquilo que temos em comum. Que as mães solos tenham coragem de trazerem seus ex companheiros pros cuidados compartilhados em todos os setores, porque se todas as mães precisam de suporte, apoio, rede, as mães solo mais do que todas precisam desse cuidado pra maternidade não se tornar opressora, exaustiva, angustiante. Em tempos de mulheres que se empoderam, que se aprofundam, que a gente tenha empatia e sabedoria pra trazer os companheiros ou ex companheiros pra parceria, pro cuidar junto, pra que eles assumam seus lugares pra que a gente também possa viver e alçar outros voos. Essa semana uma mulher que tanto me inspira postou um texto onde dizia ser possível o diálogo com o pai da filha depois de tanto conflito. Eu li e tomei como exemplo, para além das idealizações e das expectativas, esse post brota do coração com admiração pelo pai que você é @dejavudeumpoeta desde a primeira gravidez, assumindo os cuidados e os papéis. Porque as coisas mais importantes da minha vida vieram ao mundo através de você, é só por isso, e apesar de tudo, hoje meu peito está repleto de gratidão!

