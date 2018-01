Atriz negra de 'Orange Is The New Black' é chamada de 'sortuda' ao viajar de primeira classe

Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Danielle Brooks, conhecida por interpretar Taystee na série Orange Is The New Black, da Netflix, usou o Twitter na última quinta-feira, 30, para desabafar sobre uma situação que vem ocorrendo com frequência em sua rotina.

De acordo com Danielle, toda vez que embarca em algum voo, os agentes a olham de uma maneira estranha e a chamam de sortuda.

"Eu odeio quando o agentes do portão me olham como se eu nunca tivesse voado de primeira classe e dizem: 'Você está na primeira classe, sortuda'", desabafou a atriz inserindo um emoji de desaprovação.

Danielle foi indicada para um Tony Award por sua performance no musical da Broadway The Color Purple, mas perdeu para Reneé Elise Goldsberry de Hamilton.