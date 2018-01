Atriz de 'The Big Bang Theory' defende combinação entre ciência e religião

Foto: Reprodução/ YouTube

Mayim Bialik, a Amy de The Big Bang Theory, ganhou a internet com um vídeo que aborda ciência e religião. A atriz, que também é cientista, fala sobre como as duas áreas, que parecem tão diferentes, podem andar juntas.

"Você pode estar se perguntando: como você pode ser uma cientista e também uma pessoa religiosa? Os cientistas supostamente acreditam naquilo que pode ser visto, coisas quantificáveis que eles possam provar por meio da física. Ser religioso, basicamente, não é se opor a tudo que ser um cientista se trata? Essas são boas perguntas", disse a atriz no vídeo.

Esse é o terceiro vídeo que Mayim faz como vlogger. Assista: