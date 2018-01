 Atriz de ‘Smallville’ é identificada como líder de culto de escravas sexuais

A atriz Alisson Mack Foto: Gus Ruelas / Reuters

Uma das estrelas da série Smallville, a atriz Allison Mack, de 35 anos, foi identificada como uma das comandantes de um culto que recruta escravas sexuais, de acordo com o jornal britânico Daily Mail.

O The New York Times havia reportado em 17 de outubro que as mulheres da seita eram marcadas na pele, proibidas de se alimentar e sofriam punições físicas caso não recrutassem escravas para o grupo. Essas informações foram reveladas por Frank Parlato, antigo porta-voz da NXIVM, organização fundada por Keith Raniere, líder do culto, e responsável por realizar aulas e seminários para que seus clientes sigam caminhos e alternativas de vida próprias.

Chamado de DOS, o culto é uma sociedade secreta de mulheres dentro do grupo de autoajuda proposto pela NXIVM, no qual participantes podem debater estratégias de evolução pessoal, com oferta de aulas que ensinam respostas a viver uma vida bem-sucedida e gratificante.

Apenas membros leais do NXIVM podem se juntar ao DOS, tendo de revelar segredos comprometedores de suas vidas pessoais caso queiram fazer parte da seita. Mack é subordinada imediata de Raniere, sendo a segunda líder mais poderosa do grupo.

Na última quarta-feira, 8, Parlato já havia declarado ao The Sun que uma ganhadora do Emmy compunha a seita e era uma de suas recrutadoras-chave. Segundo ele, de acordo com a hierarquia da seita, cada comandante possuía escravas sexuais, e tais escravas poderia recrutar suas próprias escravas.

Parlato afirmou também que as mulheres eram marcadas com as iniciais de Mack e Raniere e as mulheres recrutadas para o grupo só podiam consumir entre 500 e 800 calorias, seguindo a preferência de Raniere por mulheres magras.