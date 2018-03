Atriz de 'Sex and the City' fala de sua luta contra a insônia crônica

A atriz de Sex and the City deixou o elenco de um espetáculo em 2015, por conta de uma crise de insônia. Foto: Bang Showbiz

Kim Cattrall deixou o elenco de um espetáculo de teatro por conta de um "tsunami" de insônia.

A atriz de Sex and the City estava prevista para interpretar o papel principal em Linda no Royal Court Theatre, em Londres, em 2015, mas se retirou duas semanas antes da produção estrear para preservar sua sanidade depois de procurar aconselhamento médico.

A estrela, de 57 anos, não dormia há 48 horas quando ela voltou do Reino Unido para os Estados Unidos e descreveu sua insônia como um "gorila sentado no meu peito".

"Eu não entendia a consequência debilitante de não ter horas de sono. Torna-se um tsunami. Eu estava em um vazio. Eu não queria desapontar o público, o teatro, o dramaturgo ou os atores. Deixando de lado tudo isso foi a parte mais difícil, mas eu percebi que o trabalho que eu realmente precisava fazer era mais importante do que a peça - era o trabalho ou minha sanidade", disse à revista Radio Times.

Kim - que foi substituída na produção por Noma Dumezweni - não escutou o "ruído" das críticas nas mídias sociais, quando ela cancelou sua participação, porque ela sabia que seu problema era mais "complexo" do que as pessoas compreendiam.

"Tenho minha própria voz nas mídias sociais, onde eu posso dizer: 'Se você estiver interessado no que realmente aconteceu, a história toda é mais complexa do que ser a doença da semana', do que alguém dizendo: 'tenho esta batalha'. Voltando para os Estados Unidos, eu não dormia há 48 horas e tive de esperar seis horas para passar com meu gato de 18 anos pela alfândega. Quando o funcionário da alfândega disse: 'Então, quanto vale seu gato?' Não conseguia parar de rir histericamente", disse a atriz.

A beldade recorreu à terapia cognitivo-comportamental para combater sua insônia crônica. "É como colocar um par de tênis e entrar em seu passado para obter uma nova perspectiva. E eu era gentil comigo. Então no último Natal não foi sobre amigos e parentes, foi uma experiência monástica."