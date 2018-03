Atriz de 'Orange is the New Black' sonha em conhecer Beyoncé

Foto: Bang Showbiz

Laverne Cox está desesperada para conhecer Beyoncé. Em entrevista ao jornal New York Daily News, a atriz da série Orange is the New Black comentou que o mais próximo que já chegou da cantora foi na plateia de um show da Formation Tour, em Chicago, em que elas fizeram breves contatos visuais.

"Eu não conheço Beyoncé. Tivemos vários momentos em que fizemos contato visual. Ela disse: 'You run this mother', diretamente para mim. Eu obviamente estava fazendo toda a coreografia na plateia", revelou.

Além de interpretar uma transexual na série da Netflix, Laverne está prestes a estrear na série Doubt, da rede CBS, na qual interpretará uma procuradora da Justiça que, assim como ela, também é transgênero.

Na entrevista, Laverne disse que a comédia Legalmente Loira, protagonizada por Reese Witherspoon, tem lhe ajudado com os jargões jurídicos.

"Você sabe, Legalmente Loira é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. [Mas] não vou canalizar Elle Woods, mesmo que ela tenha ganhado o caso", comentou