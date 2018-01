Atriz de 'O Chamado' é interrogada depois de deixar homem no hospital e fugir

Daveigh Chase interpretou Samara em 'O Chamado' (2002) Foto: Reprodução de cena de 'O Chamado' (2002)

Daveigh Chase, a Samara de O Chamado (2002) foi interrogada pela polícia na quarta-feira, 22, depois de levar um homem ao hospital, deixá-lo na porta e fugir. O caso ocorreu no último dia 15, ele estava quase morrendo quando deu entrada e não resistiu.

Fontes do TMZ afirmam que nas horas antes de entrar no hospital, a atriz estava com o rapaz. Ao identificá-la, a polícia a chamou para um interrogatório. No entanto, de acordo com o site, ela não é suspeita de assassinato.

A polícia revelou ao TMZ que, provavelmente, foi uma overdose que causou a morte do rapaz. Daveigh disse que só estava tentando ajudá-lo.