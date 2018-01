Atriz de ‘O Chamado’ é detida por andar em veículo roubado

A atriz Daveigh Chase Foto: Instagram / @daveighc

A atriz Daveigh Chase, conhecida por interpretar a assustadora Samara no filme O Chamado, foi detida por policiais enquanto estava no banco de passageiro de uma BMW roubada, segundo informações do site TMZ.

A polícia deteve a atriz, que também dubla Lilo em Lilo & Stitch, e o motorista na última terça-feira, 28, por volta das 10h no horário local de Hollywood. Após verificarem a placa do veículo, os policiais descobriram que o carro havia sido roubado.

Apesar de a atriz não estar dirigindo o veículo, ela foi presa por direção sem consentimento do proprietário do carro, segundo o que fontes com conhecimento de aplicação da lei afirmaram ao TMZ. O motorista teria sido detido pela mesma razão, de acordo com a publicação. Policiais estão investigando quem teria efetuado o roubo. Daveigh se encontra presa com fiança definida em R$ 80 mil (25 mil dólares).