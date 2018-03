Atriz de 'Matilda' revela ser bissexual ao lamentar massacre em Orlando

A atriz Mara Wilson admitiu no Twitter ser bissexual. Famosa por interpretar a personagem Matilda em filmes dos anos 1990, a artista declarou apoio à comunidade LGBT e solidariedade às vítimas do atentado à boate gay Pulse, em Orlando. Ela publicou uma foto dela própria em uma boate gay, há dez anos, quando tinha 18.

"Eu estava sendo uma garota 'hétero', algo que não me pertencia, mas vou dizer, eu me senti muito bem recebida lá", escreveu Mara na legenda da foto. Foi a primeira vez que Mara falou abertamente sobre o tema. Ela agradeceu o apoio dos seus seguidores, mas avisou que seguirá se mantendo discreta quanto aos seus relacionamentos.

Me at a gay club when I was eighteen. I feel embarrassed looking at it now... pic.twitter.com/qMZec3WBvu