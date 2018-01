Atriz de 'Maria do Bairro' perde contrato com emissora e vira motorista de Uber

O ator viveu o Mosca em 'Chiquititas', de 1997 e, recentemente, revelou que estava mudando de profissão. Em uma publicação no Facebook, o ator revela que está fazendo aulas para tirar a carteira de habilitação 'D', para realizar seu antigo sonho de ser motorista de ônibus. "Sempre tive muita admiração por quem trabalha no sistema e sempre sonhei em ter um ônibus. Pois é, um sonho. Mas, para realizar esse sonho, é preciso dar o primeiro passo. Espero, em breve, estar no meu próprio ônibus", escreveu ele no post.

Foto: facebook.com/pierre.bittencourt