Atriz de 'Game of Thrones' quer ser a primeira James Bond feminina

Foto: Divulgação/HBO

A atriz Emilia Clarke, famosa por interpretar a personagem Daenerys Targaryen em Game of Thrones, quer dar vida à primeira versão feminina de James Bond.

A atriz, de 29 anos, revelou que uma de suas maiores ambições profissionais é abrir novos caminhos, tornando-se a primeira mulher a estrelar como o agente secreto.

"Tenho um monte de sonhos não realizados. Adoraria interpretar Jane Bond. Meu protagonista final seria Leonardo DiCaprio. Nenhuma dúvida sobre isso", disse ela ao jornal Daily Star.

Além de Emilia, as atrizes Gillian Anderson e Priyanka Chopra também manifestaram suas vontades de interpretar a versão feminina do agente 007.

Gillian, que atua na série Arquivo X, respondeu a um seguidor no Twitter, que havia postado um pôster no qual ela aparece como protagonista do novo filme da franquia de James Bond. "O nome é Bond. James Bond. Obrigado pelos votos. Sinto não saber quem fez o pôster, mas gostei muito", escreveu ela, usando a hashtag #NextBond (próximo Bond, em tradução livre).

Já a atriz Priyanka Chopra disse à revista Complex que não tem a menor vontade de ser uma Bond girl. "Sempre me perguntam isso, mas estou fora. Eu quero é ser Bond", afirmou.

Daniel Craig, atual titular do posto de 007, já deu inúmeras entrevistas dizendo que quer abandonar o personagem e alguns nomes, masculinos, já começaram a surgir para serem seus possíveis substitutos: Tom Hiddleston e Idris Elba.