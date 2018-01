Atriz de 'American Pie' se ofende em entrevista, troca ofensas e abandona diálogo

Tara fez sucesso como Vicky em 'American Pie' Foto: Reuters

Uma entrevista que Tara Reid - a Vicky de American Pie - concedeu a Jenny McCarthy não terminou bem nesta sexta-feira, 15, na rádio SiriusXM. Convidada, a princípio, para comentar a participação dela no filme Sharknado 4, Tara se irritou com perguntas sobre as cirurgias plásticas pelas quais passou nos últimos anos e pela participação dela na última edição do Marriage Boot Camp: Reality Stars - programa que coloca para conviver casais famosos nos Estados Unidos.

Veja abaixo como foi o diálogo:

Jenny: Preciso falar sobre Marriage Boot Camp, porque eu gostei muito de você naquele programa. Você está feliz por ter participado dele?

Tara: Aconteceram algumas coisas estúpidas e bobas que não vem ao caso agora. Vamos falar agora de 'Sharknado'.

Jenny: Você está tão irritada assim, não é?

Tara: Não vale a pena falar sobre isso.

Jenny: Mas eu gostei tanto! O que aconteceu? Você teve problemas com as pessoas ou com o programa no geral?

Tara: Eu te peço, por favor, não vamos falar sobre isso

Jenny: Ok, vamos falar sobre 'Sharknado'.

Depois de engatarem uma conversa sobre o filme, Tara - que teve problemas recentes com seu peso por estar muito magra e passou por algumas cirurgias plásticas - não gostou da forma com que Jenny abordou o tema.

Jenny: As pessoas falam sobre suas cirurgias. Vocês passou por alguma nos últimos tempos?

Tara: Não, eu não passei por nenhuma cirurgia recente, Jenny.

Jenny: Isso é ótimo! E eu estou feliz por você ter se aberto sobre isso. Porque eu odeio quando pessoas vêm aqui e negam que tenham feito algum procedimento e as coisas deram errado...

Após um silêncio constragedor, elas retomam a conversa:

Jenny: Oi, Tara.

Tara: Eu estou aqui.

Jenny: Que bom, achei que você estava falando com outra pessoa. Enfim, você está ótima agora e fico feliz por isso após você passar por tantas cirurgias.

Tara: Acho que eu já deixei isso claro umas 100 vezes.

Jenny: Eu não ouvi isso 100 vezes.

Tara: Talvez você só tem lido coisas ruins a meu respeito. Mas eu já deixei isso claro por muitos anos.

Jenny tenta tomar a palavra, mas é interrompida:

Tara: Olha, foi um prazer falar com você e desejo sorte ao seu programa.

Jenny: Boa sorte para você também, e eu estou muito empolgada para o 'Sharknado' e espero que você permaneça casada.

Tara: Espero que você continue casada também.

Jenny: Eu vou, e espero que os seus joelhos fiquem um pouco mais vacilantes do que já estão.

Tara: Eu espero que seus peitos melhorem e fiquem melhores do que já estão, eles estão incríveis.

Jenny: Eles estão. Te amo, Tara. Boa sorte em 'Sharknado 18'.