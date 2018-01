Atriz da Globo que cresceu na Rocinha faz desabafo sobre situação no Rio

A atriz Jéssica Ellen Foto: Instagram / @ellen.jessica

Jéssica afirmou que as pessoas precisam ser mais empáticas, e disse acreditar que o momento no Rio mostra como elas podem se afetar entre si: "Sou da favela da Rocinha, sou cria do morro! Vivi momentos difíceis... Muitas vezes não tinha água para tomar banho, faltava luz, quando rolava tiroteio, a brincadeira dentro de casa era adivinhar de qual arma tinha saído o disparo. E acreditem: infelizmente, a gente sabia". "Tive lindos momentos de uma infância livre, feliz, brincando descalça, subindo em árvores. É isso que desejo para os moradores das favelas cariocas: a alegria e tranquilidade novamente".

"Vendo aqui da minha janela, a cidade está calma, funcionando normalmente. Mas meu coração está aflito. Toda a minha família mora na Rocinha ainda. Ascender socialmente sozinha tem alguma valia?", ponderou, ressaltando a boa situação financeira que sua carreira profissional lhe permitiu ter.

Por fim, a atriz propôs um questionamento aos seus seguidores: "Qual a nossa responsabilidade diante do caos em que se encontra a cidade? De que forma podemos ajudar? O mundo está precisando de amor e afeto".