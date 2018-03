Atriz assume ter feito aborto enquanto participava de 'Glee'

Naya Rivera interpretou Santana na série musical 'Glee' Foto: Price Peterson/Reuters

Quem vê a atriz Naya Rivera nas fotos com o filho Josey, um bebê de quase um ano de idade, e o marido Ryan Dorsey não imagina que ela fez um aborto há seis anos, época em que interpretava Santana na série musical Glee. A atriz revelou esse momento de sua vida no livro 'Sorry Not Sorry', que será lançado em breve.

The party's here!! #mommy #daddy #joseys1st4th Uma foto publicada por Naya Rivera Dorsey (@nayarivera) em Jul 4, 2016 às 7:04 PDT

Em 2010, Naya ficou grávida de seu namorado Ryan Dorsey, seu atual marido, mas preferiu focar na sua carreira. “Foi muito assustador me abrir sobre tudo da minha vida”, contou a atriz à revista People, que já teve acesso a um trecho da obra.

"Não é algo sobre o que as pessoas falam, mas acho que elas deveriam. Sei que muita gente deve ler e dizer: ‘que droga é essa?’, mas espero que algumas pessoas tirem proveito disso”, falou a atriz que fez um aborto em dia de folga para não atrapalhar as gravações da série.