Atriz americana é vítima de racismo em supermercado nos EUA

Atriz foi vítima de racismo em loja dos Estados Unidos. Foto: Reprodução/Instagram

Na última quarta-feira, 7, Zendaya revelou ter sido vítima de racismo num supermercado nos Estados Unidos. A cantora e atriz contou, em seu Snapchat, que uma atendente do estabelecimento se recusou a vender um ticket de R$ 400,00 a ela e ainda jogou sua carteira longe.

“A senhora que estava nos ajudando, eu não acho que ela era uma grande fã do nosso tom de pele”, disse a cantora no vídeo, com um amigo também negro. “Na verdade, eu me lembro de ela não nos ajudar, dizendo que nós não conseguiríamos pagar os tickets e jogando a minha carteira. Não dá para fazer isso aí. Desrespeito porque somos negros. Ainda há muito progresso para ser feito em nosso mundo", disse ela.