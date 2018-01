Atriz acusa Ed Westwick de tê-la estuprado há três anos

Ed Westwick é acusado de estupro por atriz. Foto: Danny Moloshok/Reuters

Nesta segunda-feira, 6, a atriz Kristina Cohen fez uma publicação no Facebook em que acusa Ed Westwick, conhecido por interpretar Chuck Bass em Gossip Girl, de estupro. Kristina conta que foi estuprada em 2014 pelo ator.

"Fui estuprada há três anos, foi um período obscuro da minha vida. Minha mãe estava morrendo por causa de um câncer e eu não tinha tempo nem condições de processar o que aconteceu comigo. Eu enterrei a minha dor e culpa para abrir espaço para a devastação que veio com a morte da minha mãe, três meses depois. Até hoje, eu me pego sentindo culpa", escreveu Kristina.

A atriz conta que namorava um produtor amigo de Westwick, que a levou na casa do ator. Lá, ela se deitou no quarto de hóspedes e acabou dormindo – segundo ela, o ator aproveitou para estuprá-la neste momento.

"Fui acordada abruptamente com Ed em cima de mim, os dedos dele em todo o meu corpo. Eu disse para ele parar, mas ele era forte. Eu lutei contra ele o quanto eu pude, mas ele colocou a mão dele no meu rosto, me sacudiu, e dizia que queria fazer sexo comigo. Eu fiquei paralisada, aterrorizada. Eu não conseguia mais falar nem me mexer. Ele me segurou e me estuprou", conta.

Kristina alega que contou o ocorrido ao produtor, mas ele disse que ela foi uma "participante ativa" e instistiu para que ela ficasse quieta, porque, se não, sua carreira de atriz estaria acabada.

"Eu sinto nojo de ver homens como Ed respeitados publicamente, entrevistado por lugares renomados como a Oxford University, como quando ele foi nomeado como 'modelo para o mundo'. Eu espero que a minha história e a história de outras pessoas ajudem a mudar e redefinir os ambientes tóxicos e as relações de poder injustas que criaram esses monstros", conclui a atriz.

ATUALIZADA ÀS 15h10. O ator publicou uma imagem em suas redes sociais, declarando que não conhece Kristina Cohen. "Eu não conheço essa mulher. Eu nunca me forcei de forma alguma para cima de nenhuma mulher. Eu certamente nunca cometi estupro", escreveu o ator.