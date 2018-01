Ator Roberto Bonfim perde 50 quilos após cirurgia bariátrica

Roberto Bonfim perde 50 quilos após cirurgia bariátrica. Foto: Reprodução

Após passar por duas cirurgias, uma delas bariátrica, Roberto Bonfim perdeu 50 quilos. O ator chegou a andar de cadeira de rodas no ano passado por estar muito acima do peso.

Em setembro, ele fez sua primeira cirurgia, para colocar uma prótese na bacia por conta de um problema de artrose. Em novembro, fez a cirurgia de redução do estômago. Além disso, ele já havia feito uma cirurgia no quadril antes. Agora, ele está dançando, andando de bicicleta e pretende emagrecer mais, segundo coluna de Flávio Ricco, do UOL.