Ator que interpreta Torta Quente em 'Game of Thrones' abre padaria

Ben Hawkey está vendendo biscoitos em forma de lobo, iguais aos que Torta Quente deu para Arya na série. Foto: Deliveroo

Os fãs de Game of Thrones já sabem que Torta Quente (ou Hot Pie, em inglês) é um aprendiz de cozinheiro amigo de Arya Stark. A novidade é que, na vida real, Ben Hawkey, o ator que dá vida ao personagem, também é envolvido com a culinária.

A mais nova empreitada de Hawkey é uma padaria, criada em parceria com o serviço de delivey Deliveroo, disponível apenas no Reino Unido. O nome da padaria, inclusive, faz alusão à série e se chama You Know Nothing John Dough (Você Não Sabe de Nada, João 'massa'), uma frase marcante da quinta temporada.

De acordo com o Metro UK, o produto principal é um biscoito em formato de lobo, o mesmo que seu personagem dá para Arya Stark na terceira e na quarta temporada. A massa é feita à base de farinha de milho integral e laranja.

O produto começou a ser comercializado na semana passada, por uma libra. O sucesso foi tanto que os estoques se esgotaram em apenas alguns dias - mas, quando o estoque for renovado, os biscoitos poderão ser comprados pelos britânicos novamente.