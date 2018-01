Ator de 'Todo Mundo Odeia Chris' revela ter sido vítima de assédio

Terry Crews trabalhou em 'Todo Mundo Odeia o Chris' e no filme 'As Branquelas' Foto: Facebook/Terry Crews

O ator Terry Crews, que ficou famoso no Brasil por trabalhar na série Todo Mundo Odeia o Chris e no filme As Branquelas, usou sua conta no Twitter para fazer coro a diversas mulheres que denunciaram o produtor de cinema, Harvey Weinstein. Na rede social, ele contou que também foi alvo dos abusos.

"Essa coisa toda com Harvey Weinstein está me dando stress pós-traumático. Por quê? Porque eu passei por algo assim! Minha esposa e eu estávamos em uma festa em Hollywood no ano passado quando um executivo da indústria veio em minha direção e simplesmente agarrou meus órgãos sexuais. Eu pulei para trás e gritei 'O quê você está fazendo?'. Minha mulher viu tudo e olhou para ele como se ele fosse louco. O idiota só ficou lá sorrindo", contou o ator no Twitter..

"Eu ia acabar com a raça dele ali mesmo, mas pensei duas vezes e sabia como isso ia parecer. 'Homem negro enorme bate em chefão de Hollywood' seriam as manchetes no dia seguinte. Só que eu provavelmente não poderia lê-las, porque estaria na cadeia. Então nós simplesmente fomos embora da festa. Ele me ligou no dia seguinte para se desculpar, mas nunca disse porque fez aquilo. Eu decidi deixar aquilo para lá porque não queria perder minha carreira - é o que acontece quando o abusador está em uma posição de poder", disse ainda. Eu entendo e simpatizo com as mulheres que ficaram silenciosas por tanto tempo, mas Hollywood não é o único lugar em que isso acontece, e Harvey Weinstein não é o único predador. Espero que, ao ter contado essa história, eu o faça desistir desse tipo de coisa no futuro", finalizou.

Além de Terry Crews, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow e outras atrizes de Hollywood denunciaram ao jornal norte-americano New York Times, nesta terça-feira, que foram vítimas de assédio sexual por Weinstein.