Ator de 'Teen Wolf' sai do armário, mas volta atrás e diz que não é gay

O ator Tyley Posey, protagonista da série Teen Wolf, decidiu sair do armário em um vídeo publicado no Snapchat nessa sexta-feira, 29, mas parece ter se arrependido da publicação e se desmentiu logo em seguida.

No vídeo, ele aparece andando por uma rua de Nova York que se chama 'Gay Street'. Ao filmar a placa, ele diz: "Estou sou eu. Nunca me senti tão vivo... Eu sou gay!", disse.

Tyler sempre se mostrou aliado da comunidade LGBT e deixou os fãs surpresos e também irritados com a declaração. Como ele já teve um romance com a cantora Miley Cyrus e chegou a ser noivo de Seana Gorlick, os fãs o questionaram a respeito da declaração. Afinal, alguns viram um tom de deboche por parte do astro teen o fato de sair do armário, processo delicado na vida de muitos gays e lésbicas.

"Eu sou um grande defensor do amor sobre o ódio em tempos de segregação. Porém, eu não sou gay, eu apoio totalmente a comunidade LGBT. Este foi um momento para refletir sobre isso. E, galera, eu peço desculpas às pessoas que ofendi ou por diminuir o momento de 'sair do armário'. Eu só quero espalhar amor neste mundo", escreveu o ator em seu Twitter.

did tyler posey just come out on snapchat because this is what i call living pic.twitter.com/azfbzkH6dJ