Ator de 'Game of Thrones' considera entrar na política para lutar pelos direitos LGBT

Kristian Nairn, o Hodor de 'Game of Thrones', quer que o direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo seja legalizado na Irlanda do Norte. Foto: REUTERS/Robert Galbraith

Kristian Nairn, conhecido por interpretar Hodor em Game of Thrones, quer lutar pelo direito ao casamento homossexual na Irlanda do Norte, país onde vive — e disse que pode até se envolver na política pela causa.

Em entrevista ao Belfast Telegraph, o ator falou: "Eu não vejo por que as pessoas estão tão preocupadas com o que as outras pessoas fazem entre quatro paredes ou em suas vidas", e completou: "Claro que eu tenho tido pensamentos sobre entrar na política. Certamente não agora, definitivamente, mas no futuro, quem sabe? Eu penso em concorrer para um cargo publico mais tarde, não agora. Eu definitivamente tenho algo a dizer".

Nairn acredita que o atual governo não olha para a comunidade homossexual, e também acredita que falta igualdade para outros grupos de pessoas. "É apenas ter certeza de que todos estão sendo tratados igualmente. Isso é tão revolucionário? Não acho que seja revolucionário, eu acho que é humano. E não apenas pessoas gays - o direito das mulheres, dos imigrantes, de pessoas de diferentes etnias", disse.