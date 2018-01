Ator de 'Dawson's Creek' recorre a aplicativos de namoro para esquecer a ex

Joshua Jackson está usando aplicativos de namoro para tentar encontrar um amor.

O ator da extinta série Dawson's Creek está tentando se distrair das notícias sobre sua ex, a atriz Diane Kruger, com quem terminou a relação no ano passado depois de quase uma década juntos.

Diane terminou com Jackson para iniciar um relacionamento com o ator Norman Reedus, da série The Walking Dead.

"Josh está em campo e até começou a usar aplicativos de namoro. Ele ainda está falando sobre Norman e Diane, mas voltar para a cena de namoro tem sido uma distração bem-vinda. Não será surpreendente se ele for visto com muitas outras mulheres nas próximas semanas, mas as que ele tem visto até agora não estiveram envolvidas na indústria do showbiz", disse uma fonte à revista Grazia.

Apenas alguns meses atrás, o astro de 38 anos admitiu ter encontros muito diferentes por causa da dependência da tecnologia.

"As coisas mudaram um pouco desde a última vez em que eu estive solteiro, talvez estivesse lá, mas não me lembro, quer dizer, tudo está no seu telefone agora, certo? Não há mais conversa com as pessoas, você fala com alguém e elas dizem: 'Ugh, não, não, não, não, não, não fazemos mais isso.' Então, sim, tem sido uma grande mudança", disse o ator.