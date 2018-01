Chris Hemsworth aconselha filha que dizia querer ter pênis: 'seja o que você quiser'

Foto: Divulgação

Em entrevista à apresentadora Ellen Degeneres, o ator Chris Hemsrworth, protagonista da série de filmes Thor, disse que, recentemente, viveu uma situação embaraçosa em casa. Isso porque sua filha mais nova, India Rose, de apenas quatro anos de idade, lhe fez um pedido um pouco diferente: ter um pênis igual ao de seus irmãos.

“Minha filha anda com inveja dos meus meninos no momento. Outro dia ela me disse: ‘Papai, eu gostaria de ter essas coisas que Sasha e Tristan têm. ‘O que você quer dizer?’, perguntei. E aí ela respondeu: ‘Você sabe, a coisa entre as pernas. Eu não quero peitos! Eu realmente quero um pênis'”, revelou.

Apesar da sinuca de bico, Chris deu uma de super-herói e respondeu com delicadeza à filha: "Você pode ser o que quiser".

Confira o vídeo:

Leia também no E+:

Jennifer Aniston é eleita como a mulher mais bonita do mundo

Record não renova contrato com namorado de Xuxa